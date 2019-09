Canillo demana millores en freqüències i horaris dels busos

Els canvis d’horaris, freqüències i tarifes que ha comportat l’entrada en funcionament de les noves línies d’autobús han aixecat les queixes dels usuaris de Canillo. Així ho va admetre ahir el cònsol menor de la parròquia, David Palmitjavila, que va indicar que bona part d’aquestes eren compartides amb Encamp per totes les persones que han d’utilitzar el servei fins al Pas de la Casa. Un cop solucionada la problemàtica dels horaris del Pas de la Casa, ara la corporació canillenca mira de negociar per posar remei a aquelles queixes específiques de la parròquia, les que afecten, per exemple, a la línia L3.



«Tenim qüestions més específiques de freqüència i tarifaries que ens han fet arribar. És complicat d’entendre que el cost del bitllet, en funció de si pares al Palau de Gel o a Aina, sigui el doble», va detallar. Per mirar de solucionar-ho ja s’han fet alguns contactes i la setmana que ve hi ha prevista una reunió de treball «per mirar com ho podem solucionar». Segons Palmitjavila «si es vol potenciar el transport públic, el tema passa per freqüència i horaris. La tarifa també és important, però amb els abonaments és més accessible. Per tant, hem de mirar el tema de la freqüència i els horaris per facilitar el transport».



Sobre les tarifes va indicar que en la delimitació per zones, pot fer que el bitllet sigui més car en funció de la parada encara que sigui dins la mateixa parròquia. «Això es pot entendre, però amb certs límits», va apuntar. En el seu cas, però, considera que són «petits ajustaments» que confia que «arribaran a bon port perquè són de lògica» i en la línia de fomentar el transport públic. En aquest sentit va recordar els esforços fets pel comú, com les millores en les parades i la subvenció dels abonaments per a residents i treballadors de la parròquia. Justament ahir es va aprovar la renovació del conveni amb la companyia que ofereix el servei de manera que aquelles persones que ho demanin al comú es podran beneficiar d’una subvenció del 20% del cost del forfet.

750.000 euros per a les obres de l’edifici del Telecabina

El Comú de Canillo va aprovar ahir un suplement de crèdit de 750.000 euros per fer les obres de la segona fase de remodelació de l’edifici del Telecabina. De fet, també es va donar llum verda a la convocatòria del concurs per adjudicar els treballs. Segons va detallar el cònsol major, Josep Mandicó, no estava previst fer aquests treballs ara, però com que les obres de les escales mecàniques estan prou avançades, s’ha decidit tirar endavant la segona fase. En aquest cas s’adequarà la planta baixa, que inclourà el museu de la moto així com el museu Galobardes, a més d’una cafeteria.



En relació als ponts penjants, el projecte de la passarel·la de Montaup ja està enllestit, mentre que en breu es tindrà el de la Vall del Riu. Un cop el comú els tingui entre mans, els entregaran al Govern perquè els aprovi i abans d’acabar l’any poder començar la construcció. Igualment s’ha tancat un conveni amb un privat a qui se li sobrevolen terrenys amb els ponts. Si mai ha de construir, el comú assumiria el sobrecost de les obres per les proteccions extres a posar.