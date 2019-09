El MoraBanc s’emporta el 2n Trofeu Escaldes-Engordany

«Aquesta victòria ens va bé per agafar confiança de cara a l’inici de lliga. Ens queda només un amistós, tenim molt a treballar però cada vegada juguem millor, afirmava. «Ha estat una setmana dura quant a amistosos però crec que hem portat les càrregues molt bé i que la gent està molt bé. Arribarem al principi de la lliga al 100%, que és el més important», apuntava.

Tot i que els encarregats d’obrir el marcador van ser els rivals, els d’Ibon Navarro van sortir a la pista amb l’energia amb què ens tenen acostumats aquesta temporada. L’encert des de la línia de tres va ser el gran protagonista del primer quart. David Walker era l’encarregat d’obrir la veda i l’acompanyaven Bandja Sy, Clevin Hannah i Jeremy Senglin, que en va fer tres durant els primers 10 minuts de partit. Amb l’últim establia el 23-15 al marcador, el que suposava el màxim avantatge dels del Principat des que havia començat el matx. El primer temps acabava amb un seguit de tirs lliures per part dels dos equips que imposava el 27-20.

Continua la pretemporada i, amb ella, els partits. I és que el MoraBanc Andorra porta un ritme frenètic. De fet, el d’ahir contra el Joventut Badalona va ser el quart enfrontament de la setmana, però el cansament no és excusa per a un equip que va aconseguir una avantatge còmoda davant d’un rival que també jugarà a l’EuroCup. Així doncs, el conjunt del Principat es va endur el 2n Trofeu d’Escaldes-Engordany.

Per Anna Ribas

