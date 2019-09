El VPC debuta a la divisió d’Honor amb una derrota contra l’Alban

Toca aclimatar-se. El VPC va debutar ahir a la divisió d’Honor contra el Canton d’Alban i no va poder assolir la victòria. El resultat final va ser 21-25. En aquest sentit, el tècnic, Jonathan ‘Xepi’ Garcia va indicar que «he vist l’equip una mica verd. Sí que és veritat que hem fet coses molt bé i em quedo amb detalls que s’han fet molt bé però no hem sabut donar continuïtat a aquestes coses que ens han sortit bé. Tenim molta feina per endavant que haurem de perfilar aquestes setmanes».

Un dels elements a millorar de la llista serà la feina defensiva, ja que en el duel contra l’Alban es van anotar molts punts: «Han brillat més els atacs que les defenses però crec que és un resultat enganyós perquè hem tingut una mica de mala sort en un parell d’assajos. Però la veritat és que no s’ha fet un bon partit, crec que ens mereixíem alguna cosa millor».

Així doncs, va considerar que de cara al pròxim duel hauran «d’imposar el nostre ritme de joc perquè ens hem posat al seu nivell, amb un ritme més lent. Ells tenien una davantera molt pesant i nosaltres els havíem de contrarestar en velocitat. Només ho hem aconseguit algunes vegades, no hem sabut donar-li continuïtat i la veritat és que s’ha fet difícil».