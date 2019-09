El judici de BPA es torna a suspendre

Després d'un any de suspensió, avui s'ha reprès el judici de BPA. La vista oral, però, ha durat només dues hores. Les defenses han demanat de nou la seva suspensió a l'espera de saber qui són els hereus de Melània Zamora, la mare del cap de Govern, Xavier Espot, que va morir el passat juliol i que formava part de la causa com a actor civil. Tant la Fiscalia com l'acusació particular no s'han oposat a la demanda i han deixat la decisió en mans del tribunal, que finalment ha decidit suspendre de nou la vista oral fins que s'obri el testament de la difunta i es conegui qui són els hereus. El president del tribunal, Enric Anglada, ha anunciat que es reprendrà el judici el dia 14 d'octubre a les 10 hores.

La vista es reprendrà el 14 d’octubre a les 10h.