El judici del ‘cas BPA’ es torna a suspendre fins al 14 d’octubre

El judici del cas BPA va quedar ahir novament ajornat per tercera vegada i no es reprendrà fins el 14 d’octubre. En aquesta ocasió, la petició de suspensió va ser presentada per l’advocat defensor, Salvador Capdevila, i el motiu rau en el desconeixement dels hereus de Melània Zamora, que va morir l’11 de juliol i formava part de la causa com a actor civil en ser accionista minoritària del banc. Es dona la circumstància que la difunta és la mare del cap de Govern, Xavier Espot, malgrat que el seu paper polític no té cap incidència en el judici ni en aquest tema concret. La qüestió és que fins que no s’obri el testament de la difunta i es conegui qui són els hereus no se sabrà si els designats volen continuar exercint l’acció civil o no.



El tribunal argumenta l’ajornament per garantir «una bona administració de la justícia»

La resta d’advocats de la defensa es van adherir a la petició de Capdevila al·legant que «necessitem definir les parts que estan dins del procés», en paraules del lletrat Jesús Jiménez. Per tot plegat, el tribunal, després de deliberar, va decidir ajornar la vista oral fins el 14 d’octubre per tal que «fills i espòs puguin justificar la seva qualitat d’hereus».

Rascagneres s’hi oposa

De fet, la demanda només va rebre la negativa de l’advocat que representa part dels actors civils –entre els quals estava Melània Zamora–, Jean-Michel Rascagneres, ja que tant el fiscal com el representant legal del Govern, que està a la causa com a part acusatòria, van deixar la decisió en mans del tribunal sense presentar cap objecció. A parer de Rascagneres, que va lamentar que no se l’hagués avisat amb antel·lació, la qüestió exposada per Capdevila «és una mala excusa més que no pas un problema jurídic», ja que «una defunció no pot justificar un ajornament».



Al seu entendre, és «poc probable que els hereus no siguin els membres de la família» i va recordar que el tribunal hauria de resoldre altres qüestions «més importants» que no pas aquesta, ja que hi ha acusats que s’enfronten a penes «de sis o vuit anys de presó» i que des del gener del 2018 estan esperant que el judici se celebri. «Les defenses han argumentat aquesta petició sense que tingui cap importància en aquesta causa i sense tenir en compte els perjudicis que pot suposar per als processats que estan esperant des de fa un any i mig que es jutgi el seu cas», va declarar Rascagneres a la premsa a l’acabament de la sessió d’ahir.



Per la seva banda, i després de gairebé una hora de deliberació, el tribunal va argumentar la decisió de suspendre de nou el judici per garantir «una bona administració de la justícia». La data del 14 d’octubre s’ha acordat per donar un període de temps suficient als afectats per obrir el testament i acreditar-se com a hereus si així ho consideren oportú i perquè ja era un dia assenyalat en el calendari del judici.

49 minuts de judici

La represa de la vista oral va durar ahir tan sols 1.45 hores, de les quals gairebé una hora va estar la sessió aturada perquè els magistrats deliberessin sobre la petició de Capdevila. Durant els 49 minuts que va durar la vista oral no es van poder presentar encara cap de les qüestions prèvies, ni les exposades el gener del 2018 ni les que s’han incorporat ara. Si no hi ha més sorpreses, s’haurien de començar a explicar el dia 14 d’octubre quan es torni a reprendre, per tercera vegada, la vista oral de la causa principal del cas BPA.