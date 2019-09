Silvestre recusa el fiscal general pel parentiu amb Ester Fenoll

L’advocat Josep Antoni Silvestre, representant de l’acusat en el marc de la causa de BPA Pablo Laplana, va presentar ahir una recusació al Consell Superior de la Justícia (CSJ) contra el fiscal general, Alfons Alberca, pels vincles de parentesc que manté amb l’actual secretària general del Govern, Ester Fenoll. «Ens ha sorprès trobar-lo a la vista oral perquè és el seu cunyat i el Codi de procediment penal estableix que els membres del Ministeri Fiscal han d’abstenir-se en cas de parentiu fins al quart grau amb qualsevol de les parts», va recordar Silvestre en una roda de premsa ahir a la tarda tot aclarint que durant el matí havia abandonat la sala del judici perquè havia anat a presentar aquesta recusació. Cal recordar que en la causa general de BPA l’Executiu està com a part acusadora.

Josep Antoni Silvestre: «No esperem que el CSJ ens doni la raó però no es tracta d’una qüestió dilatòria»

De fet, l’advocat de la defensa va criticar que el Govern estigui «per totes bandes», ja que més enllà de ser part acusadora, «també està representat pel fiscal general, que s’elegeix a proposta de l’Executiu i que ara ha dit que està disposat a representar els absents a la vista oral, entre els quals podria haver-hi Xavier Espot». Per això, Silvestre va titllar el procés de «judici polític». De tota manera, ja va indicar que «no esperem que el CSJ ens doni la raó però hem de presentar la recusació perquè a escala internacional vegin com funcionem a Andorra». «I no es tracta d’una qüestió dilatòria», de seguida va afegir el mateix advocat. Com que la decisió del CSJ és inapel·lable, va remarcar que estudiaran altres actuacions, «però quan arribi el moment».

Vulneració de drets fonamentals

A banda d’aquesta acció, Silvestre va anunciar que també ha demanat al tribunal que «apliqui la llei i exigeixi que tothom que tingui les gravacions de les escoltes telefòniques del cas Petrov les retorni per destruir-les immediatament», ja que s’estan vulnerant els drets a la intimitat i al secret de les comunicacions del seu client. I en cas que el tribunal no procedeixi en aquest sentit, el lletrat de la defensa ja va avançar que emprendran les accions legals corresponents. «La situació és greu; nosaltres ens hem comportat correctament i hem alertat de la situació», va subratllar.

Antoni Riestra: «Les intercepcions telefòniques que neixen en una causa moren en la mateixa»

De fet, en la mateixa roda de premsa també va comparèixer l’advocat Antoni Riestra per tal de donar suport al requeriment de Silvestre. «És molt similar a la petició que la resta de defenses hem fet amb la mateixa finalitat», va aclarir el lletrat tot recordant que el passat 10 de setembre van presentar un escrit al Tribunal de Corts per demanar la nul·litat de les proves que provenien de les causes espanyoles relacionades amb l’afer BPA i que ells consideren il·lícites. «Les intercepcions telefòniques que neixen en una causa moren en la mateixa i, a més, Andorra no té cap cobertura legal per traslladar aquest tipus de proves d’una causa estrangera a una d’andorrana», va destacar Riestra. Per això, va demanar que el tribunal es posicioni en referència a aquesta demanda abans del dia anunciat per a la represa del judici, el 14 d’octubre.