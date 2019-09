El Govern recorrerà l’anul·lació del concurs de les bicicletes elèctriques

La resolució de la Batllia d’anul·lar l’adjudicació del servei de bicicletes elèctriques no ha deixat satisfet a cap dels agents implicats. Tant és així que tant el Govern, qui va redactar el plec de bases del concurs i va adjudicar el servei a l’empresa Montre, com Etna Serveis, la societat que va presentar el recurs un cop ser descartada de la concessió, van decidir ahir que recorreran la decisió de la justícia.

Per la seva banda, l’Executiu va exposar, a través d’un comunicat, que «l’adjudicació està feta conforme a dret i que en tot moment s’han seguit els procediments habituals de contractació pública», raó per la qual els serveis jurídics de Govern recorreran la resolució en segona instància davant de la Sala Administrativa del Tribunal Superior.

La sentència, a la qual va tenir accés aquest rotatiu, deixa palès que l’oferta presentada, i acceptada, per Montre «no podia ser presa en consideració» perquè «no complia amb dos dels requisits exigits en el plec de bases» referents a la possibilitat i l’abast de la subcontractació. No obstant això, el Govern va defensar que els termes de cessió i subcontractació d’una part del servei ja estaven previstos en el plec de bases «d’acord amb l’article 42 de la Llei de contractació pública».

Quant a la resta del contingut de la resolució, el tribunal de primera instància rebutja altres punts d’impugnació presentats pel demandant i que feien al·lusió a l’experiència de l’empresa, el personal inscrit a l’organigrama o l’idioma en el qual es va presentar la candidatura.

Pel que fa a Etna Serveis, un dels responsables de l’empresa va admetre, en declaracions a EL PERIÒDIC, que l’anul·lació del concurs «és un pas endavant» en la disputa d’aquest litigi però va mostrar la seva disconformitat en relació al fet que la resolució permet mantenir, de manera provisional, el funcionament del servei a càrrec de l’empresa adjudicatària, que opera amb el nom de Cicland. És per aquesta raó que des de l’empresa demandant van avançar que també recorreran la sentència.

«Si hi ha una irregularitat no entenem perquè segueix en funcionament el servei. A més no és molt lògic que un projecte que està anul·lat segueixi gaudint d’una subvenció pública» van declarar fonts d’Etna Serveis. A més, des de l’empresa recurrent van insistir que hi ha aspectes «que no s’han fet menció» a la resolució atès que «del que presumptament es va guanyar al concurs al que es va posar al carrer no té res a veure». Pel que respecta al recurs del Govern, des d’Etna Serveis van valorar que «és molt difícil» que l’anul·lació de l’adjudicació es pugui capgirar malgrat les corresponents al·legacions que presenti l’Executiu.

Cicland defensa la seva concessió

A tot això, una de les parts involucrades en aquest plet és Cicland, motiu pel qual el seu gerent, Erik Fraissinet, va considerar que «com afectats d’aquesta demanda anirem de la mà del Govern». En relació al recurs, Fraissinet va reconèixer que «no ens l’esperàvem» i va descartar l’hipotètic escenari d’una retirada de la concessió. «En una adjudicació sempre hi ha un guanyador i un perdedor. L’altre empresa ha perdut. Si ells pensen que hi ha irregularitats estan en el seu dret de fer la demanda», va afegir el gerent de Cicland, qui va reivindicar que «estem convençuts que tot el que vam fer es va fer bé» i va evitar fer valoracions als criteris de selecció que va emprar l’Executiu perquè «només els saben ells».

Reaccions polítiques

El primer secretari del PS, Gerard Alís, va assegurar que la resolució de la Batllia «posa en evidència» que les adjudicacions que va realitzar DA en la passada legislatura «no es duien a terme amb el suficient rigor i diligència» i va comparar aquest cas amb l’adjudicació del casino, «tot i que potser allò va ser més greu», va matisar Alís.

D’altra banda, el president del grup parlamentari de L’A, Ferran Costa, va expressar la seva prudència respecte a un afer judicialitzat. Preguntat per la crítica de l’actual ministre de Presidència, Jordi Gallardo, quan era conseller general en relació a aquest assumpte, Costa va puntualitzar que «ja vam dir amb el Govern de Martí que calia anar amb cautela amb aquesta adjudicació i vam mostrar les nostres inquietuds».