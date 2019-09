Vinyes i Mercader firmen la gesta al Princesa d’Astúries

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) es van retrobar amb la glòria aquest cap de setmana i van aconseguir vèncer en categoria N5 i pujar al tercer esglaó del podi absolut del 56è Ral·li Princesa d’Astúries, prova vàlida per al FIA Iberian Ral·li Trophy (FIA ERT) i per als Campionats d’Espanya (CERA) i d’Astúries de ral·lis d’asfalt. Van aconseguir aquest resultat quedant a tan sols quatre segons dels primers classificats. A principi de setmana, els participants van arribar a Oviedo amb la sensació que l’estiu havia arribat a la seva fi, de manera que els equips van començar els reconeixements amb pluja i ambient fred encara que les previsions per a les jornades del ral·li eren de temps sec i assolellat. Aquesta previsió es va complir i, per tant, els pilots del Principat en van sortir beneficiats.

La lluita entre el Swift R+ de Vinyes i Mercader i el VW Polo d’Ordoñez-García va centrar l’atenció de tots els espectadors durant la prova i finalment, el triomf de la categoria N5 va caure del costat del Suzuki. «Després de perdre els 13 segons en el primer pas per Colunga les coses semblaven que se’ns complicaven molt però, com vaig dir, les especials cal córrer-les, encara que ho havíem de fer molt bé, ja que tot era possible», comentava Vinyes.

«Nosaltres teníem clar que no perdríem el cap, intentaríem estar en el podi absolut però no a qualsevol preu, ens va sortir bé i per tant estem molt contents d’estar en el podi i de continuar sumant punts en els respectius campionats del CERA», afegia el pilot.

D’aquí a dues setmanes, el campionat seguirà al Principat d’Astúries amb el 43è Ral·li Vila de Llanes, que es disputarà els dies 27 i 28 de setembre.