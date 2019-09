Comença la temporada de l’Andorra Club Gel

El curs de l’Andorra Club Gel ja ha començat. Aquest diumenge es va donar el tret de sortida a la temporada. L’entitat compta amb 50 components i amb tres entrenadors que han dissenyat un curs amb entrenaments de gel, dansa, coreografia, preparació física i psicologia esportiva.

La patinadora Tània Margarido competirà en categoria sènior ISU mentre que Àngela Camp i Paula Margarido ho faran en Junior ISU. Elles encapçalen l’equip de competició i participaran en proves internacionals, nacionals i autonòmiques. Per tant, disputaran la Lliga Catalana i els Campionats d’Espanya, a més de l’Open d’Andorra.

Per un altre costat, el club aposta per activitats lúdiques com Somnis sobre gel. Aquest any ofereixen quinze dies de prova gratuïts durant la setmana i els caps de setmana en família a tots aquells que vulguin lliscar sobre patins, amb l’ajuda del Palau de Gel per facilitar la iniciació en aquest esport, a més organitzaran diverses estades esportives.