Els clubs de l’ACB rebutgen modificar el sistema de competició

Els clubs han rebutjat la proposta de canvi del sistema de competició de la Lliga Endesa que havia presentat l’ACB. Segons va avançar el Mundo Deportivo, aquest canvi només va estar vist amb bons ulls pel Reial Madrid i el BAXI Manresa. Segons expliquen, la votació es va fer durant una reunió que es va celebrar la setmana passada a Madrid, encara que aquesta no va ser anunciada com assemblea i tampoc se li va donar publicitat. Aquesta modificació es va proposar a instància dels clubs de l’Eurolliga. L’ACB fa un any que estava treballant amb una alternativa a l’actual sistema de competició, que hauria permès reduir el nombre de partits sense rebaixar el nombre d’equips inscrits a la màxima competició espanyola. La fórmula implicava reduir la fase regular en quatre partits, de manera que no tots haurien jugat contra tots i per tant, els quatre primers no jugaven a casa contra els dos recentment ascendits i els dos darrers de la passada temporada. Tot i això, aquest sistema es va considerar injust per alguns equips de la meitat de la taula. Per un altre costat, l’ACB va comunicar l’ascens de sis joves àrbitres del grup 1 de la Federació Espanyola de Bàsquet. Yasmina Alcaraz, Joaquín García, Roberto Lucas, Vicente Martínez, David Sánchez i Cristóbal Sánchez se sumaran als àrbitres actuals de la competició, que en total seran 38.

A més, la FIBA va confirmar que mantindrà l’actual sistema de classificació pel Mundial, és a dir, les finestres FIBA, i els 32 equips participants.