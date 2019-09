‘Bohemios’ serà la primera sarsuela de l’Andorra Lírica

El proper 19 d’octubre, la sarsuela Bohemios donarà el tret de sortida a la 5a Temporada d’Òpera d’Andorra que impulsa l’Associació Andorra Lírica amb la col·laboració del Comú de Sant Julià. Jonaina Salvador va explicar que Bohemios serà en un sol acte i s’organitzarà en diferents quadres. Hi prendran part cantants principals, secundaris i actors, tots professionals. La meteixa Salvador encarnarà un dels papers principals, el què significarà el seu retorn després d’un llarg període de recuperació. La sarsuela també comptarà amb tres intèrprets del país, els cantants Guillem Forné i Helena Pérez, així com l’actor Xavi Fernàndez.

Per El Periòdic

