L’Arieja reclama accelerar la desviació de Tarascó a l’RN20

Els representants polítics de l’Arieja esperen que l’anunci d’Emmanuel Macron per millorar les carreteres per accedir al Principat es reflecteixin aviat. Per això, reclamen que s’apliquin amb celeritat les inversions previstes als compromisos assumits pel govern francès entre el 2015 i el 2020, entre els quals destaca la desviació de Tarascó d’Arieja, per la qual París s’havia compromès a invertir-hi almenys 3,5 milions d’euros.

El president del Consell del departament de l’Arieja, Henri Nayrou, va dir ahir en declaracions al diari La Dépêche du Midi que l’anunci d’Emmanuel Macron per millorar l’accés a Andorra «és una gran notícia». Sobre la desviació de Tarascó d’Arieja, Nayrou en ressalta la importància perquè creu que permetrà reduir el temps de trajecte fins a Tolosa i altres punts de la regió d’Occitània. A més, recorda que les millores en les infraestructures també facilitaran els accessos a les diferents estacions d’esquí dels Pirineus i altres punts d’interès turístic com ara les aigües termals d’Ax-les-Thermes, on el govern francès també hi ha destinat en els últims anys una partida d’al voltant de 6,1 milions d’euros per finalitzar la variant del terme municipal. Per la seva banda, l’alcalde de Tarascó d’Arieja, Alain Sutra, espera que la compra d’uns terrenys faciliti la construcció del tunel de Quié. Posteriorment, s’hauran de fer estudis tècnics previs a la construcció dels treballs de perforació, per ara sense data. Sutra també recorda que la desviació de Tarascó d’Arieja també ha generat debat durant els últims anys a la població a causa dels recels dels comerciants, que temen que una reducció dels vehicles per dins de la localitat comporti una reducció de les vendes i, en conseqüència, un risc de tancament dels seus negocis.