Consellers gals demanen concretar com es reobrirà el consolat

Els consellers francesos a l’estranger celebren la reobertura del consolat gal al Principat anunciada per Emmanuel Macron durant la seva visita oficial de divendres passat, tot i que reclamen al govern de París que aclareixi com té previst fer-ho. El conseller consular al país, Philippe Noël, afirma que de moment desconeixen quins poden ser els terminis i quins recursos es destinaran. «Espero que es faci el més aviat possible perquè això simplificaria els tràmits administratius dels residents francesos, que ara han d’anar a Barcelona, França o Madrid», diu Noël, que pensa que aquest canvi de parer de l’Executiu francès, que fa dos anys va tancar l’oficina consular a Andorra, facilitarà l’arribada d’empreses de l’Hexàgon.

«Estic segur que això està completament vinculat», diu Noël, en referència a l’eventual implantació de noves societats. Alhora, el representant explica qe el tancament del consolat a Andorra no ha comportat una reducció important de la despesa, ja que en el moment del tancament només comptava amb dos empleats. Per la seva banda, el conseller consular francès a Espanya, François Ralle Andreoli, que conjuntament amb Noël i altres consellers consolars havien arribat a signar un manifest contra el tancament de l’oficina al Principat, afirma que l’anunci de Macron és una «bona notícia», però reclama a París que precisi com ho farà, atès que afirma que el govern gal recentment va anunciar un pla per suprimir el 10% de la massa salarial del Ministeri d’Afers Exteriors. Alhora, Ralle Andreoli dona pràcticament per descartat que es puguin posar en marxa rondes consulars periòdiques, que consistiria en l’arribada uns dies concrets de membres del consolat de Barcelona, com sí que s’havia arribat a especular amb el tancament del despatx a Andorra.