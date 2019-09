SDP reclama accions per reactivar l’economia

El president d’SDP, Jaume Bartuemu, va ser molt crític amb la situació econòmica del país que van posar de manifest les dades fetes públiques per la Cambra de Comerç i el fet que des del seu punt de vista des del Govern no s’actua per revertir-ho. Segons Bartumeu «estem a les portes d’una recessió» i va lamentar que des de l’Executiu «no hi hagi cap proposta per reactivar l’activitat econòmica». Igualment va deixar clar que «els progressistes pensem que un país decent no pot ser un país low cost i la política dels darrers vuit anys ens ha portat a un país low cost».



Així, tenint en compte la conjuntura econòmica de la zona euro i preveient que les economies francesa i espanyola també se’n puguin ressentir, veu amb preocupació que l’única solució apuntada per la Cambra sigui l’aeroport. «Mentre fan l’aeroport, arruïnen la vall de Grau Roig i el pressupost de l’Estat, la bombolla ja haurà esclatat», va apuntar.



Des del seu punt de vista, la prioritat hauria de ser treballar per incrementar el salari mínim entre un 15 i un 20% i tirar endavant una nova política d’habitatge que inclogués la construcció de pisos socials. Concretament va recordar la proposta que ja van fer durant la darrera campanya electoral d’utilitzar els fons de reserva de la CASS per fer una promoció d’habitatges socials a la zona de la Borda de Sales, a Santa Coloma, on el Govern disposa d’uns terrenys en propietat.



De fet, va deixar clar que l’increment del salari mínim ha d’anar vinculat al canvi en la política d’habitatge, perquè «si no es pot contenir l’increment de preus del lloguer, l’augment del 15 o el 20% del salari mínim no serà suficient». El president dels progressistes va recordar que tot i imperar una economia liberal, la Constitució també fixa el dret a l’habitatge digne, fet que va reclamar que el Govern tingués present.



Jaume Bartumeu va deixar clar que al seu entendre la situació és pitjor que la que va plantejar la Cambra de Comerç i els va retreure falta de «realisme». Igualment va apuntar la pèrdua de treballadors en el sector financer, la reducció del crèdit i la baixada de beneficis de les entitats, tot contraposant-ho amb un increment de la despesa pública. Per tot plegat va reclamar accions decidides per capgirar la situació exposant que «amb la política d’amagar el cap sota l’ala no es resolen els problemes».