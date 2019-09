Espot diu que les comunicacions són «una de les febleses» del país

«No hi ha dubte que una de les febleses del nostre país és un sistema de comunicacions poc eficient», va reconèixer el cap de Govern, Xavier Espot. El fet de tenir «només» connexió amb l’exterior per carretera, obliga a l’Executiu a millorar les vies d’accés a Andorra amb projectes «a curt termini» i amb d’altres que «mereixen una reflexió més profunda». En relació als primers, Espot va recordar el compromís que va assumir el copríncep francès, Emmanuel Macron, durant la seva visita al Principat la setmana passada, tot assegurant una millor gestió i qualitat de la carretera que porta a Tolosa. «Si s’acaben fent les inversions amb les quals va comprometre l’Estat francès –i Macron ja va donar instruccions concretes perquè així sigui–, escorçarem la distància i millorarem la seguretat de les nostres vies de comunicació», va preveure el cap de l’Executiu.



Pel que fa als projectes a llarg termini, amb referència explícita a la construcció d’un aeroport nacional, Espot va assegurar que el Govern estudiarà i analitzarà «tota l’ajuda» que es pugui oferir per comprovar que aquests són factibles.

A l’espera dels estudis

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va apuntar que la construcció d’infraestructures ferroviàries i aèries són una «solució alternativa» a la carretera tradicional. Segons va considerar, mentre el tren portaria al país turisme llunyà i de qualitat, l’avió faria arribar passatgers de luxe i de llarga distància, ja que «el low cost es regularia a través de taxes».



Actualment, la Cambra es troba analitzant la viabilitat econòmica i real de la construcció d’un aeroport andorrà i aviat s’iniciarà la fase «d’impacte mediambiental». Armengol va informar que «diverses empreses internacionals especialitzades» s’han interessat pel projecte, així com inversors. Durant la primera presentació dels estudis, es va avançar que construir un aeroport a Grau Roig tindria un cost d’uns 400 milions d’euros.