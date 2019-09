La FAA alerta que el Comunal no està homologat

Coincidint amb la reunió que el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, van celebrar ahir en qualitat de patrons en representació de l’executiu amb la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa a Andorra després del canvi del Govern, la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) van manifestar la seva preocupació per l’estat de l’Estadi Comunal. En aquest context, Bernat Vilella, president de l’entitat, va assegurar a EL PERIÒDIC que «ara mateix no hi ha un estadi homologat» i va recordar que «no hi ha on fer els llançaments de martell i de disc perquè no hi ha gàbia, encara que el pes i la javelina si es podrien arreglar». També va comentar que «el primer i el quart carril no estan en condicions perquè estan esvorats i, per tant, no passaran el control de la federació internacional».

Tot i això, Vilella es va mostrar confiat en el fet que això se solucionarà perquè hi ha voluntat per part del Govern i del Comú d’Andorra la Vella. «Ho acabarem aconseguint perquè si no, no es podran celebrar els Jocs», sentenciava i reiterava que «s’han de donar presses, perquè falten 20 mesos i si no, els nostres atletes no podran entrenar a casa, perquè a Andorra no tenim cap altra pista d’atletisme i la que està més a prop, està a una hora del país». Cal recordar que durant la trobada d’ahir es va establir un calendari de treball i es va donar llum verda al pla director que ha de servir de base per a la planificació i el seguiment de totes aquelles activitats i projectes necessaris per al bon desenvolupament dels jocs. El document de treball que es va presentar aborda l’organització dels jocs des de diferents perspectives: administrativa i financera, infraestructures, transport i allotjament, premsa, seguretat, protocol, voluntariat, així com la definició de les cerimònies d’obertura i cloenda. Durant la reunió, també es va fer el punt de l’estat actual de les instal·lacions que acolliran les diferents modalitats esportives, així com les seus, i es va emplaçar a una nova trobada de treball per a finals d’octubre.