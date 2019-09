La Casamanya Duatló preveu 100 inscrits

La Casamanya Duató tanca avui les seves inscripcions en la que serà la seva 15a edició. Aquest any el 23% dels inscrits són de fora del Principat. «Les inscripcions s’animen sempre a l’últim moment, és una prova clàssica que la gent coneix però esperes a veure la meteorologia», va explicar Andreu Isal, del Club Triatló Serradells, responsable tècnic de l’organització de la prova que compta amb la col·laboració del Comú d’Ordino. Isal preveu que hi hagi un centenar de corredors com a les edicions anteriors, i una trentena per a la prova infantil, una iniciativa que es va incorporar fa quatre edicions i dota la cursa d’un caràcter més familiar. «És una prova apta pels atletes més exigents així com l’atleta més popular que fins i tot pot fer la prova per equips», comentava.

Se celebrarà per un circuit en bicicleta que surt del poble fins al coll d’Ordino, on tindrà lloc la transició, i després es farà la cursa a peu fins al pic del Casamanya, per parelles o individual. La sortida es farà a les 9.00 hores des de la plaça Major i en poc més de 30 minuts s’espera que el primer corredor arribi al coll d’Ordino, i en 1.15 hores al pic del Casamanya. Serà una prova explosiva amb un desnivell positiu de 1.480 metres. La Duatló Casamanya va néixer a la corporació ordinenca fa 15 anys i compta amb tot el suport institucional i logístic. L’ajut no és només econòmic, ja que el Centre Esportiu donarà les màximes facilitats i servei, com ara les dutxes que s’ofereixen de forma gratuïta als participants i l’ajut en les transicions al coll d’Ordino.