Els esquiadors de la FAE s’estrenen en competició

Els esquiadors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ja competeixen. Ahir es van disputar les primeres carreres de la pretemporada per a l’equip de tècnica desplaçat a Xile i Argentina per preparar el nou curs. A Cerro Castor, Argentina, es disputen des d’ahir els Campionats de Sud-amèrica on hi prendran part els andorrans. Malgrat això, abans va haver un primer tast, amb dos eslàloms FIS.

En l’eslàlom femení, Carla Mijares va aconseguir fer una bona segona mànega després de quedar-se a quatre segons en la primera. En la segona, amb un temps de 50,99 segons, va guanyar posicions fins a situar-se en la definitiva setena posició amb un crono total d’1.44,38 minuts, a 5,49 de la guanyadora, la italiana Martina Peterlini, que va fer un temps d’1.38,9.

Pel que fa a l’eslàlom masculí, el millor andorrà va ser Àlex Rius, que va finalitzar en 15a posició. El seu temps va ser d’1.35,28, a 3,40 del vencedor, el rus Simon Efimov, que es va imposar amb un crono d’1.31.88. En la 19a posició va acabar Xavi Salvadores, que va marcar un temps d’1.35,82, a 3,94 del primer classificat mentre que Bartumeu Gabriel va ser 21è amb 1.36,47, a 4,59. Per la seva part, Xavi Cornella, va ser 40è després de fer un stop and go en la primera mànega i perdre massa temps. El seu crono va ser d’1.51,86, a 19,98 del guanyador de la prova.