Espot creu que la recusació de Silvestre no té fonament

El cap de Govern, i també exbatlle, Xavier Espot, va reconèixer ahir que la recusació que l’advocat Josep Antoni Silvestre ha presentat al Consell Superior de la Justícia (CSJ) contra el fiscal general, Alfons Alberca, en el marc de la causa de BPA no té «gaire» fonament jurídic. De tota manera, va assegurar que la decisió final d’acceptar o no aquesta recusació està en mans dels magistrats i, «com no pot ser d’altra manera», el Govern l’acceptarà. A més, va recordar que l’Executiu és part de la vista oral i, per tant, defensarà fins al final la seva posició.

Silvestre va decidir recusar el fiscal general en considerar que l’exercici del seu càrrec en aquest judici és incompatible amb els vincles de parentesc que manté amb la secretària general del Govern, Ester Fenoll, ja que són cunyats. Tot i que Alberca és el fiscal general de la causa general de BPA des del primer dia que va iniciar-se el judici i aleshores ja existia aquesta relació de parentesc, la diferència rau, segons Silvestre, en què Fenoll era secretària d’Estat d’Afers Socials en l’anterior legislatura, un càrrec que la mantenia al marge de totes les decisions del Govern, a diferència, segons l’advocat, del que succeïria actualment.

El lletrat va criticar que el Govern estigui «per totes bandes», ja que més enllà de ser part acusadora, «també està representat pel fiscal general, que s’elegeix a proposta de l’Executiu i que ara ha dit que està disposat a representar els absents a la vista oral, entre els quals podria haver-hi Xavier Espot».