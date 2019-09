L’Inter d’Escaldes va ser la primera opció de ‘Kiki’

Cristian Kiki Martínez, fitxatge d’or de l’Inter d’Escaldes que va arribar provinent de l’FC Andorra en categoria de cedit, va explicar ahir durant la seva presentació oficial que «l’Inter d’Escaldes és un club que a Andorra està millorant moltíssim, es nota perquè la gent vol venir i s’estan fent les coses molt bé». Així, va reconèixer que fitxar per l’Inter sempre va ser la primera opció «perquè hi ha un bon projecte». «Intentarem lluitar per anar a Europa i guanyar la lliga», manifestava.

A més, va comentar que «hi ha companys que ja conec de tota la vida» i que «s’ha fet un equip molt bo per poder competir en totes les competicions». «Vull ajudar amb gols i la meva aportació, sóc un jugador ràpid que busca molt bé els espais, vull treballar per ajudar a l’equip», sentenciava.