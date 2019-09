La plantilla del MoraBanc no es vol aclaparar i apel·la al «partit a partit»

La plantilla del MoraBanc ho té clar: a poc a poc i bona lletra. No s’han de cometre els errors de l’any passat pensant en els objectius. Sense pausa però sense pressa, amb ambició però amb prudència. En aquest context, un dels capitans del MoraBanc, David Jelínek, va explicar ahir que «tot i que els objectius són disputar la Copa del Rei, arribar al Top16 i anar als play-off, s’ha d’anar a poc a poc». «L’any passat ens vam quedar curts i aquest, encara que la gent ho té al cap no ho vol dir de manera oficial i directe perquè hem de veure com sortiran les coses, anar partit a partit», comentava. En aquesta línia es va manifestar també Moussa Diagne, un home cridat a ser el referent de la temporada: «Volem guanyar partits, no hi ha un objectiu concret perquè a vegades no es poden complir, si ho fem així, jugarem on no esperem». A més, va indicar que «no sentim pressió» i que «aquest club fa pocs anys que és a l’ACB i ja ha fet història».

Així mateix, Dejan Musli va comentar que «s’ha d’anar pas a pas», «aquest és el millor perquè el camí és molt llarg», reiterava. Dejan Todorovic, per la seva part, va comentar que «no he parlat amb ningú dels objectius» tot i que «personalment vull ajudar per aconseguir-los». «Seran els mateixos a Europa però haurem de millorar a la Lliga Endesa, volem fer uns resultats que valguin la pena», comentava. Nacho Llovet va recordar que «l’ambició seria classificar-nos per la Copa del Rei, sent conscients del repte, hem d’anar pas a pas».

Pretemporada dura

Jelínek va explicar que «estem bastant bé» durant aquesta pretemporada i que «encara podem fer un pas endavant, hi ha gent nova i ens falta un poc per anar coneixent-nos». «Ha estat dura però en general hem tret bons resultats», remarcava i reiterava que «l’entrenador ha buscat gent del seu estil de joc, físic, que juguin darrere i dur». «És al ritme al qual volem anar, el que ens demanen, cadascú sap el que ha de fer», opinava i reconeixia que «encara no he donat el millor de mi mateix en aquesta pretemporada». Diagne, per la seva banda, va explicar que «volem entrar a la lliga al complet i que les pretemporades són dures». «Però volem millorar tàcticament i seguir jugant com ho fem», afegia. També va assegurar que «sóc un jugador més» i va subratllar que «tenir un equip al meu costat fa que hagi de donar més perquè sóc un referent».

Treballant de valent

Musli va assegurar que «estem treballant de valent i bé». «M’estic adaptant bé, tenim bons jugadors i bon ambient, estem preparats per afrontar una llarga temporada», afegia. A més, Todorovic va comentar que «s’ha fet dura, sobretot tenint quatre partits en set dies, però és el que toca». «Em trobo bé, ja puc dir que estic en bon nivell físicament, estic impacient per començar», sentenciava.