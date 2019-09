Colom assegura que es vol convertir «en un líder a la pista»

Un dels capitans del MoraBanc Andorra, Guille Colom, va explicar ahir que aquesta temporada, «el que tinc més clar és que vull guanyar-me un lloc a la rotació perquè he arribat a un punt de maduresa que estic preparat per jugar i sumar per l’equip». «Aquest any acabo contracte i serà un punt d’inflexió en la meva carrera, vull jugar el màxim de partits i minuts possibles, fer-ho el millor possible perquè l’any passat vaig jugar menys que en els anteriors i aquest vull fer-ho més», revelava i assegurava que «això entra molt en el meu treball diari i en guanyar-me la confiança en el dia a dia».

En aquest context, va explicar que «sóc un jugador molt important a l’equip dins el vestidor». «Sóc una mica el líder de vestuari però també ho vull ser a la pista», sentenciava i recordava que «és l’any que he arribat millor físicament, penso que he fet un pas endavant en defensa». «Ara simplement he d’entrar al 200% i les oportunitats que vagi tenint aprofitar-les el millor possible», puntualitzava.

Per una altra banda, va reconèixer que «potser l’any passat em vaig tancar massa en el rol de tirador» però va recordar que «he tingut anys a l’ACB que he arribat a jugar de base, he de demostrar que puc ser un jugador que doni joc i donar un plus». «He de ser valent i estar preparat per quan arribi l’oportunitat, he d’intentar ser millor a cada entrenament, estic content dels dies que he jugat al primer equip, he donat el nivell i per això el club ha seguit confiant en mi», concloïa l’andorrà.