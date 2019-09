Fridays For Future convoca una marxa pel clima aquest divendres

El col·lectiu Fridays For Future (FFF) ha convocat una marxa pacífica pel clima per a aquest divendres 20 de setembre. L’objectiu és sortir de la plaça de la Rotonda a les 16.00 hores i anar fins a la plaça del Consell General. «Ja hem demanat l’autorització al Comú d’Andorra la Vella, però encara estem a l’espera que ens contesti des de fa una setmana», va comunicar ahir el portaveu del moviment, Mateu Bracque, tot explicant que en cas de no obtenir-la igualment organitzaran una concentració a la plaça de la Rotonda.

Tot i que la marxa pel clima a escala internacional s’estén des del 20 fins al 27 i té forma de vaga, Bracque ja va especificar que aquí s’ha optat per fer «una concentració gran per tenir molt de pes en comptes de diverses petites al llarg de tota la setmana», a més d’apostar per una vaga estudiantil a les últimes hores de classe del divendres. Pel que fa al nombre de persones, esperen que hi hagi més gent que en les dues concentracions anteriors i arribar almenys a les 200 de la primera.

Públic assistent

«Convidem tothom a venir-hi. Ara bé, sobretot pensem en els joves perquè el canvi climàtic ens impactarà molt més a nosaltres que als adults, ja que afectarà la nostra salut però igualment haurem de conviure-hi i l’objectiu és tenir molts més anys de vida», va remarcar el portaveu d’FFF. A més, va anunciar que tenen el suport d’altres associacions, com Stop Violències, Bomosa o Fem Net Andorra, i que conviden tots els partits polítics a unir-s’hi perquè «se n’adonin que hi ha molta gent amb aquesta preocupació». De fet, Bracque va especificar que ells mai es posaran de la part de cap partit polític però va reconèixer que compten amb el suport d’alguns. Precisament el passat divendres, coincidint amb la visita d’Emmanuel Macron, van aprofitar per traslladar el seu neguit al copríncep francès i recordar-li que «només tenim un planeta; una evidència però que al final sembla que se’ns oblida molt sovint».

El projecte de llei en què estan treballant, a tràmit el 18 d’octubre

El portaveu d’FFF va aprofitar per recordar que continuen reunint-se amb els presidents dels grups parlamentaris de DA, L’A i CC i la ministra de Medi Ambient amb l’objectiu d’ajudar a redactar la llei per declarar l’estat d’emergència climàtica. «A més, s’hi estan afegint tot un seguit de normes per contribuir a aturar el canvi climàtic», va indicar Bracque tot subratllant que la data per entrar el projecte de llei a tràmit parlamentari és el proper 18 d’octubre i que a partir d’aleshores es començarà a debatre.