França intercepta a l’Arieja 160 quilos de tabac andorrà

Cal recordar que Andorra i França van signar l’any passat un acord de cooperació per frenar el contraban de tabac i que, segons va assegurar el Govern gal al mes d’agost, està donant els seus fruits i els primers resultats són «encoratjadors».

De seguida que van detectar aquestes mercaderies, els agents van procedir a la detenció de les tres persones que hi havia als dos vehicles i van posar la fiscalia de Foix en coneixement del cas. Ahir mateix dos dels detinguts ja van haver de comparèixer davant del tribunal i tots dos van ser condemnats a una pena de quatre mesos de presó i sancionats amb una multa duanera, que en un cas va ser de 24.500 euros i, en l’altre, de 22.000. A banda d’aquesta decisió, el tribunal també va ordenar la confiscació de les mercaderies i dels dos vehicles interceptats.

Els agents duaners d’Acs van interceptar fins a 160 quilograms de cigarretes i tabac de cargolar procedents d’Andorra la nit del passat dissabte en el marc d’un control de circulació que s’havia instal·lat a la carretera francesa en sentit sud-nord. Tal com recollia el portal informatiu de France Bleu Occitanie, els agents van aturar dos vehicles provinents del Principat que havien amagat bosses esportives molt grans a l’interior del portaequipatges. Els 160 quilograms de cigarretes i tabac de cargolar comissats equivalen a 800 cartrons i, segons van indicar les autoritats, el seu valor ascendiria al voltant dels 60.000 euros.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació