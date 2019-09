El comú autoritza la marxa a favor del clima de Fridays for Future

El Comú d’Andorra la Vella ha autoritzat la marxa a favor del clima i el medi ambient que ha organitzat Fridays for Future Andorra per demà. El trajecte s’iniciarà demà a les 16.00 hores i anirà des de la plaça de la Rotonda fins al Consell General. La corporació dona així el seu vistiplau a l’organització d’una manifestació que serà d’abast global, tot i que el portaveu del col·lectiu, Mateu Bracqe, va lamentar que «no ens deixin passar per la carretera i només puguem anar per la voravia». La corporació ha demanat explícitament que des del centre comercial Pyrénées fins a l’altura del comú, se cenyeixin a la vorera, una petició que el col·lectiu està disposat a acceptar «escrupolosament». D’aquesta manera, el trànsit no s’hauria de veure perjudicat en cap punt de la marxa.



Amb tot, Fridays for Future ja havia anunciat dimarts que si el comú donava l’aprovació, se celebraria igualment una concentració i, amb la marxa finalment autoritzada, animen a la població a participar-hi. «Convidem tothom a venir-hi. Ara bé, sobretot pensem en els joves perquè el canvi climàtic ens impactarà molt més a nosaltres que als adults, ja que afectarà la nostra salut però igualment haurem de conviure-hi i l’objectiu és tenir molts més anys de vida», va remarcar el portaveu.



A la protesta també hi participaran altres col·lectius com Stop Violències, Bomosa o Fem Net Andorra, i que conviden tots els partits polítics a unir-s’hi perquè «se n’adonin que hi ha molta gent amb aquesta preocupació». De fet, coincidint amb la visita d’Emmanuel Macron, van aprofitar per traslladar el seu neguit al copríncep i recordar-li que «només tenim un planeta; una evidència però que al final sembla que se’ns oblida molt sovint».



Bracqe va recordar que continuen reunint-se amb els presidents dels grups parlamentaris i la ministra Calvó amb l’objectiu d’ajudar a redactar la llei per declarar l’estat d’emergència climàtica.