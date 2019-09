La cursa de Sant Bernabé torna aquest diumenge

La cursa de Sant Bernabé es disputarà finalment aquest diumenge. La competició que havia estat programada inicialment per al 30 de juny però es va haver d’ajornar per la intensa onada de calor registrada durant aquell període que hauria posat en perill la salut dels participants.

La cursa de Sant Bernabé, que és una prova puntuable en el circuit de proves de muntanya nacional, és una cursa vertical molt exigent que se celebra a Andorra la Vella des de l’any 2016. Té sis quilòmetres de llargada i més de 1.100 metres de desnivell positiu, un autèntic trencacames.

La competició sortirà a les 9.00 hores des del camí de Prat Primer i pujarà fins al coll de Boumort passant pel refugi de Claror i salvant 345 metres de desnivell negatiu fins a la cabana de Claror. En aquesta quarta edició, a més de ser puntuable per la Copa d’Andorra, com a gran novetat, l’esdeveniment s’obre al gran públic en un format de caminada popular sense cronometrar.

En aquest context, cal recordar que a l’hora del tancament d’aquesta edició hi havia una trenta de participants inscrits. En aquest sentit, aquells qui hi vulguin format part poden formalitzar les inscripcions al portal TopCrono o fer-ho presencialment divendres al Centre Esportiu del Serradells, des de les 18.00 hores a les 21.00 hores.

La ja emblemàtica i consolidada carrera rememora la trobada que es feia al segle XV, quan corrien els ramaders d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria perquè el primer que arribava a l’orri de Claror per Sant Bernabé tenia dret a utilitzar-lo per fer-hi formatge durant la resta de l’any. Per recordar aquesta vinculació històrica, tots els participants que arriben a Claror són obsequiats amb un formatge.