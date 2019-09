Gutiérrez s’estrena sent sisena a Sud-amèrica

Mireia Gutiérrez va finalitzar en sisena posició a l’eslàlom disputat a Cerro Castor, Argentina, la primera cita dels Campionats de Sud-amèrica. Ho va fer amb un temps final d’1.29,66, a 1,27 de la guanyadora, la francesa Doriane Escane, que va fer un temps d’1.28,39. L’esquiadora andorrana havia aconseguit el segon millor temps a la primera mànega, precisament per darrere d’Escane. Gutiérrez, en aquesta primera mànega, va marcar 43,46, a 0,26 de la guanyadora. En la segona mànega el temps de l’andorrana va ser pitjor i va marcar l’11è temps de la mànega, amb 46,20, a 2,05. Finalment, va sumar 1.29,66, sent sisena. Carla Mijares, per la seva part, no va poder finalitzar la primera mànega. «Hem fet la cursa i també hem aprofitat per entrenar al costat, hem tingut males condicions de pista i de neu, que la Mimi no ha sabut interpretar a la segona mànega, i no ha esquiat bé. Seguim entrenant», va explicar el tècnic Yago Antes.

Per la seva part també es va disputar a Cerro Castor la primera cita dels Campionats de Sud-amèrica masculins. Àlex Rius va ser l’andorrà més destacat amb la seva 20a posició. En la primera mànega va ser 25è i en la segona, novè. Al final, el seu total es va quedar en 1.28,46, a 1,60 del vencedor, el francès Robin Buffet, que va marcar un crono d’1.26,86. Amb aquest resultat, Rius aconseguia 29,04 punts FIS, que milloren els actuals 38,31 de la tercera llista publicada per la FIS. Per la seva part, Xavi Salvadores va ser 23è amb 1.28,78, a 1,92. De la mateixa manera que Rius, Salvadores també aconseguia una millora de punts. A la cursa en va fer 31,73, quan té 36,51 a l’actual llista de la FIS. Pel que fa a Xavi Cornella, va ser 32è amb 1.33.09, a 6,23 del guanyador, i Gabriel Bartumeu va acabar la primera mànega 37è però no va poder finalitzar la segona mànega.