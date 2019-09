La nova pista de Formigal beneficiarà Grandvalira

L’estació espanyola de Formigal serà la primera del país en tenir una pista d’esquí de velocitat i, per tant, la voluntat de la Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (Rfedi) és celebrar una prova de la Copa del Món en aquesta estació de cara a l’any 2020.

Aquest fet, per tant, beneficiarà a Grandvalira perquè, tal com va explicar el director tècnic de la prova, Nadal Antor, «serà molt positiu per a nosaltres» per la proximitat entre les dues competicions. «Ja havíem perdut dues seus i ara en recuperem una, el que hem de mirar ara és de fer les dues competicions juntes en el calendari, per evitar dos desplaçaments. No crec que hi hagi cap problema perquè això farà que la gent tingui molt interès a venir», comentava. Així mateix, va explicar que «tenen una pista com la nostra, amb molta frenada». «Tindrem més participants amb aquesta pista però ja fa tres anys que estem batent els rècords de participació», sentenciava.