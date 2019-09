José Antonio entra al top 50 dels millors jugadors de la fase

El porter de la selecció i de l’Inter d’Escaldes, José Antonio Gomes, està d’enhorabona, ja que ha aconseguit un fet únic. El tricolor ha entrat al top 50 dels millors jugadors de la fase classificatòria per a l’Eurocopa 2020 després de les magnífiques aturades contra les seleccions de Turquia i de França. A més, en aquest darrer matx, va aconseguir aturar un penal d’Antoine Griezmann amb molta classe, després de mostrar-se autènticament inspirat en una fase en la qual ha anat de menys a més, ascendint de la 218a posició a la 48a entre el 9 i el 10 de setembre. El 10 de juny se situava en la 600a posició.

Segons va explicar José Antonio a EL PERIÒDIC, «estic molt content, sorprès i orgullós de veure com un jugador de la selecció ha aconseguit a entrar en el top 50». «Sense els companys no ho hauria aconseguit, a poc a poc cada vegada competim millor, amb jugadors que se sacrifiquen i s’esforcen dins i fora del camp», comentava. «Estem a anys llum d’altres seleccions però, dia a dia, les distàncies, amb treball i implicació, es van escurçant», reiterava. A més, va reconèixer que «sempre fa il·lusió aturar un penal a un jugador top del Barça». «Darrere de tot això hi ha molta feina i molts entrenaments, amb un cos tècnic molt implicat», afegia i remarcava que «és la feina de la constància i el sacrifici». Pel que fa al seu actual equip, va remarcar que «l’Inter està fent un projecte molt maco, apostant pels jugadors del país». «És interessant i recomanable, aspira a entrar a Europa i lluitar pel títol de lliga, hem de seguir treballant», concloïa.