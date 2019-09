Rossell garanteix incorporar uns 12 efectius per reforçar el cos judicial

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va garantir que incorporaran una dotzena d’efectius per reforçar el cos judicial en el pressupost del 2020. «El Consell Superior de la Justícia (CSJ) va demanar-nos gairebé una trentena de persones i al final hem consensuat aquestes onze o dotze, que són factibles», va afirmar Rossell ahir després d’assistir a l’acte de renovació pel càrrec de batlle de Maria Àngels Moreno i Manel Santolària.

De fet, abans de les seves declaracions, el president del CSJ, Enric Casadevall, ja havia explicat que en les dues reunions que han mantingut amb el ministre han demanat més personal i que de moment havien percebut una bona predisposició per part seva. «Ara mateix necessitem que el Govern ens doni un impuls», va insistir Casadevall. Segons va detallar ell mateix, «estem parlant de més fiscals, batlles, oficials, secretaris i administratius», bona art dels quals seran necessaris per a l’obertura de la nova Seu de la Justícia, prevista per a la propera primavera. I el titular de Justícia va especificar que tot aquest personal permetrà crear una nova batllia especialitzada com han sol·licitat des del CSJ.

Clima dins del sistema judicial

Tot i que recentment s’han viscut alguns contratemps dins del món de la justícia, com els recursos que la batlle Maria Àngels Moreno va interposar contra dos concursos de selecció de magistrats o les recusacions que l’advocat Josep Antoni Silvestre va presentar fa un any contra diversos magistrats del Tribunal de Corts i ara contra el fiscal general, Rossell va negar que s’estigui vivint una crisi.

El titular de Justícia creu que el fet que alguns magistrats hagin estat recusats no genera confiança entre el sector

De tota manera, va reconèixer que hi ha diversos elements que sí que han influït en el funcionament dels tribunals, com és el cas BPA. «Ha significat una certa convulsió dins del món judicial i, des del meu punt de vista, el fet que diversos magistrats hagin estat recusats no genera confiança entre el sector», va remarcar el titular de Justícia tot subratllant que existeix «una separació de poders i que el que correspon al Govern és fer les coses correctament a nivell pressupostari i col·laborar amb el CSJ» perquè es puguin materialitzar les millores. Casadevall, en canvi, va treure importància a la qüestió tot assegurant que es tracta «d’una situació temporal» que ell ja ha viscut en ocasions anteriors i que d’aquí uns mesos ja s’haurà normalitzat.

Responsabilitats del CSJ

Pel que fa a la recusació contra el fiscal general, que precisament correspon resoldre al CSJ, Casadevall va explicar que just ahir van tractar el tema i que estan redactant un informe intern al respecte. «No hi ha cap decisió presa encara, però no s’allargarà massa, segurament contestarem la setmana vinent», va especificar el president del màxim òrgan judicial. Tot i així, Silvestre ja va apuntar que no esperen que el CSJ els doni la raó però que un cop obtinguin la resposta estudiaran quines altres accions emprenen.

Renovació de batlles

Maria Àngels Moreno i Manel Santolària van renovar ahir els seus càrrecs de batlle per tercera vegada consecutiva i els podran seguir exercint durant sis anys més. Moreno va aprofitar l’acte de renovació que va dur-se a terme a la sala de justícia de la Casa de la Vall per fer un repàs de la seva trajectòria professional. «Ara tinc 46 anys i en porto 23 al servei públic; me’n queden 18 més fins a la jubilació i el meu objectiu és seguir intentant ser bona persona i millorar la societat», va remarcar la batlle sense fer esment als recursos que ha interposat recentment contra els concursos de selecció de magistrats als quals va presentar-se però de què ha acabat quedant fora.