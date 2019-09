El pla per cogenerar calor disposarà d’una inversió de 42 milions d’euros

Els tres projectes de cogeneració i xarxa de calor (Soldeu, Andorra la Vella i el Pas de la Casa) comptaran amb una inversió de 42 milions d’euros, segons va exposar la directora de Planificació estratègica financera de FEDA, Eva Iglesias, en el marc de la presentació de la nova societat de la parapública, anomenada Capçalera d’infraestructures energètiques.

En aquest sentit, les previsions amb les quals treballa Capçalera a l’hora d’apostar per aquests projectes de cogeneració és que el fluxe de caixa no comenci a generar ingressos fins al 2024 i que la suma total de les inversions realitzades no es pugui haver recuperat completament fins al 2034. Amb tot, Iglesias va remarcar que darrere d’aquesta inversió «no només hi ha objectius econòmics, sinó criteris d’eficiència». D’aquesta manera, Capçalera estima que el consum de la xarxa de calor abasti un total de 4.800 llars i que hi hagi una reducció de les emissions de CO2 en 10.200 tones per any.

La compareixença, emmarcada en la Comissió legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, va comptar amb la presència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, qui va posar en valor que el model de Capçalera «implicarà inversions al país» en lloc de «comprar energia a l’exterior». «Amb aquests projectes augmentarem la producció d’energia en un 6% i avancem cap a l’objectiu del 33% de producció d’energia elèctrica cap a l’any 2030», va manifestar la ministra.

Les centrals de cogeneració

En detall, el director general de FEDA, Albert Moles, va afirmar que hi ha 21 clients , «majoritàriament són hotels i, per tant, grans consumidors», connectats a la xarxa de calor de Soldeu, operativa des del 2016 i que compta amb una producció elèctrica de 4,5 GWh i una producció tèrmica de 10 GWh. Pel que respecta al projecte de recuperació de calor d’Andorra la Vella, aquesta compta amb la particularitat que recupera l’energia sobrant del CTRASA, de manera que un 78% es reaprofitaria de la crema de residus i un 22% de gas natural. El primer ramal està previst que entri en funcionament a finals d’aquest any i comprendria el centre penitenciari de la Comella i el Centre Esportiu dels Serradells. En el cas del Pas de la Casa, el projecte encara es troba en fase embrionària i la seva posada en funcionament no està prevista fins al 2022.

Reaccions polítiques

La consellera general de DA, Mònica Bonell, va valorar «positivament» la presentació de Capçalera adduint «la satisfacció dels clients i dels usuaris a Soldeu, que va ser pioner en el sistema de cogeneració». Per la seva banda, la consellera del PS, Rosa Gili, va expressar la seva «preocupació» pel sistema de cogeneració pel fet «d’anar lligada a energies fòssils que estan relacionades amb una planta d’incineració». En al·lusió també al CTRASA, el conseller de L’A, Marc Magallon, va mostrar la seva satisfacció pel fet que «una central amb energia molt més neta que la que hi ha actualment produir es pugui inaugurar ben aviat». Finalment, el conseller de terceravia, Josep Majoral, va reclamar «una previsió a mig termini sobre quins, com i amb qui són els projectes que FEDA vol desenvolupar».