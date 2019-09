El PS es reuneix amb la CASS per la proposta sobre l’habitatge

El president i la vicepresidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López i Rosa Gili, han demanat als representants de la CASS que facin aportacions a la proposició de Llei per la qual es vol impulsar que el Fons de Reserva de Jubilació destini un 10% del patrimoni a crear i rehabilitar parc immobiliari. La reunió va tenir lloc dimarts i hi van assistir el president del Consell d’Administració de la parapública, Jean-Michel Rascagneres, així com Josep Delgado i Eulàlia Orobitg.

Els representants de la CASS van traslladar als consellers socialdemòcrates el seu posicionament com a gestors del FRJ i van emplaçar-los a esmenar el seu text en el cas que fos necessari. Aquesta era la segona reunió que representants socialdemòcrates han celebrat aquesta setmana per presentar la proposició de Llei. Dilluns, Gili, acompanyada del conseller general Roger Padreny, es va reunir amb membres de l’AGIA per traslladar-los el mateix text. En aquesta trobada, per part de l’AGIA hi van assistir el president i vicepresident de l’entitat, Jordi Galobardas i Jordi Ribó respectivament.

La proposició de llei busca permetre que el Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) pugui crear un parc immobiliari emprant un 10% del seu patrimoni. La mesura permetrà, en primer lloc, diversificar la cartera de l’entitat –aspecte important després de les pèrdues sofertes l’any passat- i, en segon lloc, introduir habitatge al mercat de lloguer a preus assequibles, incloent pisos destinats a col·lectius en dificultats o a estudiants, trobant d’aquesta manera solució a dos problemes que fa temps que estan sobre la taula