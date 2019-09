El Govern descarta habilitar un gir a l'esquerra al Punt de Trobada

El Govern descarta habilitar al Punt de Trobada un gir a l'esquerra en direcció Sant Julià de Lòria per evitar que els vehicles hagin de dirigir-se inicialment en sentit sud fins a la rotonda de la depuradora. En una resposta escrita a la pregunta de la consellera general de terceravia, Carine Montaner, l’Executiu explica que la distribució actual de la carretera CG-1, amb dos carrils per sentit de la marxa, és la necessària per garantir la seguretat a causa de «les elevades intensitats de trànsit que s’hi registren».

En aquest sentit, el Govern afirma que el conjunt de les quatre rotondes ubicades a Sant Julià de Lòria, a la rotonda del Riu d’Auvinyà, a la rotonda de la Riberola i a la rotonda de la depuradora «possibiliten les maniobres de canvi de sentit a distàncies de desplaçament raonables».

Montaner, però, havia demanat a l’Executiu durant el mes de juny tornar a diposar del gir a l’esquerra, tal i com ho estava inicialment, per «facilitar la vida dels treballadors i dels clients» del Punt de Trobada.

A més, afirmava que aquesta mesura també hauria permès eliminar les infraccions comeses per alguns residents «despesperats» per evitar les cuses i que fan girs temeraris. D’altra banda, el Govern també va denegar la instal·lació d’una parada a l’altura del mateix centre comercial, a la zona per on passen els vehicles que es dirigeixen en sentit nord, en direcció a Sant Julià de Lòria, que anteriorment es va treure perquè no garantia la seguretat dels usuaris. L’Executiu al·lega que la línia 1 de bus nacional ja dona el servei a les persones que es volen desplaçar des d’Escaldes-Engordany fins al Punt de Trobada.

Segons el Govern, la parada que reclama Montaner només donava servei a la línia de bus de la Seu. Ara, els usuaris de la línia han de baixar a la parada següent (la rotonda de la Riberola, davant del centre comercial River) per després desplaçar-se a peu al Punt de Trobada a través de la voravia que ha estat ampliada. A més, l’Executiu afirma que després de l’esllavissada del passat mes d’agost, «difícilment podem preveure la implantació novament de la parada».