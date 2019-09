L’Escola d’Art de Sant Julià obre el món de la cuina als infants

L’Escola d’Art de Sant Julià de Lòria presenta un nou curs amb activitats diverses per a persones de totes les edats. L’art es presenta en molts vessants i un d’ells és la cuina, per aquest motiu l’entitat organitza per primer cop un curs de nocions bàsiques de cuina per a infants de quatre i cinc anys.

Amb aquesta nova oferta en la programació a través de receptes amb elaboració senzilla, tracten d’apropar la cuina saludable als més joves i que els permeti potenciar els sentits de l’olfacte, tacte i gust. El curs està pensat per a un màxim de vint alumnes. La responsable de l’Escola d’Art, Maria Lluelles, va assenyalar que la nova activitat per als més petits que s’introdueix enguany «és molt experimental» i que «impliquem molt a les famílies», ja que la base del taller és «descobrir, experimentar i manipular» els aliments amb «molta llibertat a l’hora d’expressar-se».

El curs 2019-20 compta amb tallers per formar els alumnes en diverses disciplines artístiques des dels quatre anys fins a l’edat adulta, incloent-hi activitats de tot tipus, com dibuix, pintura, ceràmica, talla de fusta, gravat, taller tèxtil i cuina. Les classes van iniciar-se el passat dilluns i estan dirigides per catorze docents. Els alumnes estan distribuïts en dos grups: els que formen part del taller de petits artistes (que inclou infants dels quatre fins als onze anys), i el taller de belles arts i d’arts i oficis (que està constituït per adolescents, joves i adults).

Hi ha inscrits un total de 150 alumnes en les activitats de diverses disciplines que presenta l’entitat

Lluelles va destacar «el tipus d’ensenyament que donem», ja que «agafem a la canalla a partir dels quatre anys i intentem que l’ensenyament se centri principalment en l’experiència del procés creatiu», amb l’objectiu que «s’ho passin bé i gaudeixin fent els tallers perquè en un futur els hi pot servir» per dur a terme una activitat professional. En aquest sentit, des de l’Escola d’Art també ajuden que els joves participin en altres experiències artístiques com és el cas de realitzar col·laboracions amb l’ONCA, el concurs Talentejant o arribar a produir «obra pròpia».

El conseller de Cultura del comú, lauredià Josep Lluís Donsión, va exposar que l’Escola d’Art, «després de més de 36 anys de recorregut, podem dir que és un referent del teixit cultural de Sant Julià». L’entitat compta amb 150 alumnes inscrits i està a només 30 d’assolir els registrats el darrer any. El període per apuntar-se està obert tot l’any.