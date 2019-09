El sector de la construcció alerta de la manca de treballadors

EEl sector de la construcció té actualment la meitat de treballadors que tenia els anys 2007-2008, just abans de la crisi econòmica. Dels 6.500 assalariats que es comptabilitzaven llavors, s’ha passat a uns 3.000 i segons assenyala la gerent de l’Acoda, Mònica Dalmau, aquestes xifres sumades al repunt de l’activitat que s’ha viscut darrerament, ha fet que a dia d’avui hi hagi una clara falta de mà d’obra. «Hi ha algunes constructores que els costa assumir la feina que se’ls planteja perquè no hi ha mà d’obra», va exposar, afegint que a curt termini, tot plegat «es veurà reflectit amb un increment de preus» dels treballs. Un encariment dels projectes que s’ha fet palès, ja en moltes obres impulsades pels comuns i que, en algun cas, ha fet que s’hagi decidit deixar per un altre moment aquelles inversions que no eren tan urgents.



Aquesta falta de personal ve donada, principalment, per la gran quantitat de treballadors de la construcció que van marxar del país durant la crisi econòmica. «Alguns han tornat, però potser s’han ocupat en altres sectors», apunta la representant de l’Acoda, que veu normal que el nombre d’assalariats de la construcció s’hagi reduït a la meitat si es té e compte «la gran caiguda que hi va haver».



Un dels efectes col·laterals, com s’ha dit, pot ser un increment de preus. «I el motiu no és que ningú es vulgui beneficiar de la situació, sinó perquè quan hi ha mancança aquí, cal portar gent de fora i això significa un increment de cost. També hi ha el tema de l’habitatge, que és una problemàtica social i cal tenir-ho en compte per als salaris», va apuntar. I encara més. «Hi ha molta competència i per tant, et veus obligat a apujar els salaris perquè la gent es quedi amb tu», va reconèixer.

Futur dels projectes

D’altra banda, Dalmau també va voler deixar clar que el de la construcció és un sector molt canviant i que en qüestió de dies pot canviar la situació. «Ho hem d’analitzar tot molt bé. Ara tenim molt volum d’obra privada visada. Sembla que hi ha molts pisos per fer, però el sector està una mica ofegat. Si cal respondre a la demanda en relació als projectes visats, es fa difícil afrontar la situació», admet, indicant que la conseqüència podria ser que alguns projectes es retardin. «Potser algunes construccions que estaven previstes pel setembre, al final no començaran fins l’any que ve», exposa, insistint que «la situació canvia molt d’un mes per l’altre».



Segons la gerent de l’Acoda, el pic de feina que s’està donant «neguiteja» a tothom. «Estem en una situació excepcional, tenim una punta molt important de feina», va insistir, deixant clar que tampoc els satisfan aquestes situacions. «És una pena, perquè per a nosaltres l’ideal seria que el ritme i la feina estiguessin més ben repartits», manifesta. En aquest sentit demanen «algun mecanisme amb l’administració per regular el ritme de construcció perquè «les puntes d’activitat ens fan mal a tots», una proposta que des del Govern es veu bé i ja es va dir que es vol col·laborar per estabilitzar les inversions.