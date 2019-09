L’UTE del túnel de Tresponts ja busca una nova empresa

La Unió Temporal d’Empreses que construeix el túnel de Tresponts (formada per Copcisa i Acciona) ja busca una altra empresa per executar les galeries d’evacuació, després que la companyia subcontractada OSSA –que s’ha encarregat fins ara de la perforació del túnel– ha aturat la seva activitat i se n’ha anat de l’obra per discrepàncies econòmiques.

En declaracions a RàdioSeu, l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, va explicar que les informacions que els han facilitat apunten que OSSA no ha arribat finalment a cap acord amb l’UTE per seguir col·laborant i «se n’han anat a una altra obra».



Vilà va matisar que el Govern d’Espanya està al corrent d’aquesta situació, si bé ha estat un conflicte exclusivament entre les empreses implicades. Al respecte, va assegurar que l’Executiu està compleix amb els costos amb les empreses implicades i, per tant, no seria un problema d’impagament. Per tot plegat, el Govern ha instat l’adjudicatària que aquesta vacant sigui coberta de manera imminent, mitjançant una altra empresa, tot recordant que l’UTE podria ser penalitzada en cas que hi hagi retards en els terminis previstos d’execució.



Al respecte, des de l’Ajuntament d’Organyà recorden que, tot i que ja s’ha acabat la perforació del túnel, de 1.300 metres, encara resten per fer diverses parts de l’obra. A banda de les galeries d’evacuació (que només comporten entre dos i tres mesos de feina), també s’ha d’executar tota la part relativa a acabaments, aïllament, asfaltatge, accessos, desaigües i il·luminació, entre d’altres. Tota aquesta part –en la qual s’hi segueix treballant a data d’avui– implica un any més de treballs abans no es pugui inaugurar el vial.



Vilà ja va dir a EL PERIÒDIC no estar «gens» preocupat per la situació i es va mostrar convençut que la data de finalització dels treballs continua fixada pel novembre de l’any, tot i que l’execució previst del conjunt de l’obra és de tres anys.