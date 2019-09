L’economia del país creix un 2,3% el segon trimestre

L’economia andorrana ha registrat un creixement real del 2,3% en el segon trimestre d’aquest any, un punt superior a la variació del mateix període de l’any anterior. Encara que les variacions experimentades en els primers trimestres de cada any es caracteritzen per un ritme de creixement més alentit, aquest segon trimestre de l’any 2019 continua amb la dinàmica positiva dels darrers trimestres. En conjunt, el comportament del segon trimestre és molt semblant a l’observat en els darrers trimestres del 2018 i al del primer del 2019, de manera que tots els sectors d’activitat experimenten creixements reals força similars, tal com van indicar des del departament d’Estadística del Govern.



Cal assenyalar que en el segon trimestre de l’any el sector industrial continua arrossegant el creixement negatiu del darrer període i, en canvi, la construcció i els serveis no financers ofereixen creixements intensos. En conseqüència, l’economia andorrana manté i consolida a primers de l’any 2019 el creixement observat els anys 2017 i 2018, igualant al de l’economia espanyola (2,3%) i un punt per sobre de la variació en la Unió Europea (1,4%) i de l’economia francesa (1,4%).



A més, la sèrie del PIB trimestral d’Andorra mostra l’efecte de la crisi financera que va comportar la reducció de les taxes de creixement, des de les xifres properes al 2% registrades l’any 2014 fins a valors inferiors a l’1% l’any 2015.