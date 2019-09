Llum verda a la candidatura per esdevenir reserva de la Biosfera

El ple del Comú d’Ordino va aprovar ahir la presentació de la candidatura de reserva de la biosfera a la Unesco. Un pas que permet fer realitat dos anys de treballs i alhora consolidar tota la feina que ja s’havia fet amb anterioritat a la parròquia per dur a terme una gestió sostenible. Així ho va destacar el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Pons, que va indicar que ara el dossier s’entregarà al ministeri d’Afers Exteriors i a través de la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco es farà a arribar a l’organisme internacional perquè ho aprovi. En un termini d’un any s’hauria de tenir la resolució.



«Per a nosaltres seria un gran avenç perquè ens posicionaria com un territori referent quant a gestió sostenible», va exposar Pons abans que tots els consellers, tant els de la majoria com les dues de la minoria, donessin suport a la proposta. Posteriorment, en declaracions a la premsa, va destacar la bona acollida que ha tingut el procés participatiu que es va obrir a la ciutadania. «El nivell de participació ha sigut molt bo i la gent ha aportat molt», va afirmar.



Si finalment s’aconsegueix la distinció, Pons va apuntar que confien poder «fer una millor gestió del turisme, apostant pel turisme ecosostenible», i encara que va reconèixer que la declaració no els reporta finançament, «sí que ens dona eines per ajudar-nos a treballar i ens ofereix una xarxa internacional de cooperació amb altres territoris que puguin ser similars al nostre».



La consellera liberal, Sandra Tudó, va expressar que «és un molt bon projecte» i que hi donen suport «perquè pot ser molt positiu per a la parròquia i per al país».



El dia 30 de setembre és la data límit de presentació de candidatures i segons es va explicar, la decisió s’hauria de donar a conèixer el segon semestre del 2020.

Mortés vol a la llista un equip «on em senti còmode»

El cònsol major d’Ordino va explicar ahir que DA segueix treballant en la confecció de la llista de cara a les comunals, si bé ara ja amb una data clara pel que fa a la celebració dels comicis i el límit per presentar les candidatures. En aquest sentit, no va concretar encara en quins termes s’estaria treballant i va assegurar que com a número dos el podria acompanyar «qualsevol elector que tingui drets polítics». Mortés va remarcar que igual que ara fa quatre anys «el requisit que poso és tenir un equip amb el qual em senti còmode, perquè a part de guanyar unes eleccions, després cal treballar durant quatre anys». Pel que fa a les converses per formar algun pacte, va apuntar «hem tingut converses amb moltíssima gent, però són informals» i va deixar clar que no tanquen la porta a ningú. «Jo mai poso cap línia vermella», va garantir.

En el cas de les conselleres de L’A, Sandra Tudó i Eva Choy, aquesta última va indicar que el comitè parroquial segueix treballant en la confecció de les llistes i que si bé els últims dies han augmentat les reunions, a hores d’ara encara no tenen res decidit sobre els candidats.