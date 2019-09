Jocs SA lliura la documentació per obtenir la llicència del casino

Jocs SA ja ha entregat tota la documentació relativa al projecte del casino. D’aquesta manera, l’empresa dona resposta a la resolució que li va comunicar el Govern el 27 de juny i a través de la qual estimava parcialment el recurs presentat per Jocs SA contra la decisió del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) denegant-li l’atorgament de la llicència de joc de classe A per a la instal·lació i explotació d’un casino al país.



Fonts de Jocs SA van afirmar que han tornat a aportar tota la documentació per tal que es faci efectiu l’atorgament d’aquesta llicència. Així, entre els documents que van fer arribar al Govern hi ha estudis de viabilitat i el projecte tècnic, entre d’altres. A més, fan èmfasi en el fet que la documentació lliurada «esvaeix qualsevol dubte sobre tot el que s’ha dit i/o publicat» en relació a la marca i la unió de la coberta del casino amb altres espais públics, concretament amb la plaça del Poble.



Cal recordar que el mes de juny el Govern va estimar parcialment el recurs que Jocs SA havia interposat contra la denegació del CRAJ a la seva sol·licitud de la llicència del casino i va admetre que l’organisme, abans de prendre una decisió al respecte, hauria d’haver requerit al guanyador que esmenés les omissions advertides en el seu projecte definitiu. D’aquesta manera, el procés d’atorgament de la llicència es reprenia des de l’inici i Jocs SA disposava d’un nou termini per presentar una altra vegada la seva proposta rectificada, fet que es va concretar dimecres.



Un dels conflictes que es van plantejar va ser la possible connexió de la teulada del casino amb la plaça del Poble mitjançant una passarel·la. Des de l’Executiu es va defensar, en el moment de negar la llicència a Jocs SA, que el projecte definitiu no mantenia totes les característiques recollides en l’avantprojecte i retirava alguns dels elements que el CRAJ havia valorat favorablement per la millora que representaven per a la infraestructura, com era la connexió amb la plaça del Poble. Amb tot, tant des de la guanyadora del concurs com des del Comú d’Andorra la Vella sempre s’ha defensat que la connexió era només una opció.



L’altre motiu per denegar la llicència va ser que es va considerar que no havia pogut acreditar que disposava tant de la reserva del nom comercial com del registre de marca que havia recollit en el seu avantprojecte. Un conflicte, el de la marca i el nom comercial que han portat als tribunals després de diverses desavinences amb una altra de les empreses que aspiraven a fer el casino, Lleure 3D.



Ara doncs, el Govern haurà de tornar a valorar tota la documentació aportada per la societat i prendre una nova decisió.