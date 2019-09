La capital reajustarà el servei de bus comunal

Un cop decidides les millores i els reajustaments, el comú els farà públics i es donarà, aleshores, un termini de dos mesos per fer el seguiment exhaustiu i valorar si calen canvis addicionals d’horaris o freqüències de pas.

D’aquesta manera, el comú decidirà els pròxims dies, un cop processi tota la informació de què disposa, quines millores implantarà per satisfer les demandes dels usuaris, com reajustaments horaris i d’itineraris.

El nou servei de bus comunal d’Andorra la Vella, que es va posar en marxa a començaments de mes, ha implicat alguns canvis d’itineraris i punts de sortida de les línies, així com un increment de la freqüentació d’usuaris motivada, principalment, pels preus simbòlics dels bitllets i abonaments. Així ho va explicar ahir el Comú d’Andorra la Vella a través d’un comunicat. En aquest sentit, es va explicar que tant el comú com l’empresa concessionària del servei estan recollint alguns suggeriments i queixes transmeses pels usuaris del bus comunal. Unes incidències que ja s’estan analitzant i que segons es va detallar, la corporació preveu corregir.

Per El Periòdic

