El Govern recorda que continuen els treballs per la rotonda del Punt de Trobada

En la resposta que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, donava a la consellera de terceravia+Unió Laurediana+Independents, Carine Montaner, i que es publicava aquest dimecres al Butlletí del Consell General es posava en relleu que es descartava recuperar el gir a l’esquerra a la CG1 tot just al davant del Punt de Trobada.



Ahir, i a través d’un comunicat, des de l’Executiu van reiterar que continuen els treballs per construir un punt rodó en aquesta zona. Així, van posar en relleu que tal com es va anunciar, el Ministeri d’Ordenament Territorial continua amb els treballs per dur a terme la construcció d’una rotonda a les proximitats del centre comercial, per tal de facilitar el canvi de sentit en aquesta zona.

El ministeri responsable de l’Ordenament Territorial, continua el mateix comunicat, està centrat en la definició més precisa d’aquesta proposta viària i en el compliment de tots els requeriments i tràmits administratius per fer-la realitat. En concret, van assegurar que ja s’han iniciat les negociacions pertinents amb els propietaris de les possibles parcel·les que podrien estar afectades per l’obra. Cal recordar que fa anys que la rotonda del Punt de Trobada és una promesa que s’ha anat posposant i no ha estta fins ara que, sembla, una realitat.



Aquesta obra, van detallar, facilitarà la mobilitat dels conductors que circulen per la CG1 en aquesta zona. La redacció del projecte i la licitació de les obres per construir la rotonda estan pressupostades per al 2019.