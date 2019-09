La nova directiva de l’FC Lusitans confia en tornar a la Primera Divisió

L’FC Lusitans no està mort. Ni de bon tros. Nelson Ferreira s’ha convertit en el nou president de l’entitat i confia a poder tornar ràpidament a la Primera Divisió després del descens patit la temporada passada. Lluis Ferreira assumeix el càrrec de tresorer mentre que David Bosa en serà el secretari. Així mateix, Antonio da Silva fa un pas al costat. Seguirà vinculat al club en qualitat de president d’honor, de manera que farà costat a la directiva en aquesta nova etapa, sent també un home de confiança de Ferreira. André Pereira, per la seva part, assumeix el rol de director esportiu. Aquest cap de setmana, el conjunt s’estrena contra la Penya Encarnada, demà, a les 20.30 a la Borda Mateu.

En aquest sentit, tal com va explicar Ferreira a EL PERIÒDIC, «hem pensat a tornar perquè som l’espònsor oficial amb el restaurant Les Barques». «És un projecte atractiu sobretot amb els jugadors que tenim, podem pujar a Primera amb tranquil·litat, és la nostra idea», remarcava. En aquest context, Pedro Antonio Vieira es converteix en el nou tècnic del conjunt i com a jugador estrella, l’equip manté a Marcelo dos Santos com a porter. «És molt bo, també tenim uns jugadors que ens permetran arribar a on estàvem abans», afegia. «Som competitius, amb la nova junta volem liderar el projecte encara que no és fàcil per la situació que passa el Lusitans, és complicat», remarcava.

Així, pel que fa al deute, va aclarir que «no és gran, hi ha clubs que el tenen major». «Es pot assumir tranquil·lament si es puja a Primera, però no es pot obviar», comentava i revelava que «no arriba a 100.000 euros, ni de molt». També va indicar respecte a la situació delicada que «hi ha un acord per fer els pagaments pendents de manera fraccionada, no hi ha cap altra manera. La idea és pujar i arreglar els petits problemes interns, uns deutes causats per la situació anterior del club».

Quant a la plantilla, va manifestar que «hi ha alguns jugadors que sí que cobren però són molt pocs, tots van per objectius i per partit guanyat». «Algun té altres avantatges com menjar i una mica de diners, quantitats petites perquè estem a Segona», afegia.

D’aquesta manera, Ferreira es va mostrar molt ambiciós: «Volem pujar de la millor manera i guanyar la Copa Constitució, que seria la solució a tots els problemes, ho intentarem. Som un equip amb una marca darrere, sóc portuguès i lluito pel Lusitans, sempre hem volgut estar aquí».

Vieira, al capdavant

El tècnic Vieira, va confirmar que «l’objectiu és pujar guanyant la categoria i fer un bon paper a la Copa». «Hi ha una plantilla treballadora i tenim un gran porter, som competitius i tenim un bon centre del camp», comentava i es mostrava «molt il·lusionat davant d’un repte que em motiva com aquest, és un club portuguès al qual hi he estat vinculat molt de temps». «La Massana i la Penya Encarnada seran els rivals a batre», reiterava.



Marcelo dos Santos, per la seva banda, va assegurar que «aconseguirem l’ascens». «Esperem fer un bon paper a la Copa per arribar a l’Europa League», destacava i assegurava que «és un projecte molt ambiciós, vaig decidir quedar-me al club pel suport i la confiança que sempre m’han donat tot i el que ha passat».