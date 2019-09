Casal i Rodrigues disputen la Pirin Ultra Skyrace

Marc Casal i Julio Rodrigues disputen aquest diumenge a Bansko, Bulgària, l’antepenúltima prova del circuit de les Migu Run Skyrunner World Series 2019. La Pirin Ultra Skyrace és una prova de llarga distància amb 66 quilòmetres i 4.400 metres de desnivell positiu. És un traçat molt exigent on els corredors hauran de mesurar molt bé el desgast físic a mesura que vagin superant quilòmetres però, el veritable repte serà gestionar el grau de concentració emocional perquè estaran moltes hores competint al màxim nivell. Marc Casal i Julio Rodrigues seran els únics representants andorrans que afrontaran un circuit molt dur amb tres pujades molt llargues que van entre els 11 i 18 quilòmetres i amb desnivells positius continuats que superen els 1.000 metres.

Marc Casal afronta l’Skyrace amb l’objectiu d’assolir un bon resultat i córrer una distància més llarga a la qual està acostumat. Tot i això, el seleccionador nacional, Fabrizio Gravina, va destacar que Casal «és un corredor molt complet i versàtil, doncs s’adapta molt bé a les diferents disciplines i distàncies. El repte afegit serà trobar un bon ritme de cursa i saber autogestionar-se per arribar a la darrera pujada de nou quilòmetres en les millors condicions físiques i psicològiques possibles». Per la seva part, Rodrigues arriba a la cita de Bulgària en un bon estat de forma i motivat per travessar la línia de meta assolint un bon temps. El corredor està realitzant una excel·lent temporada, aconseguint uns resultats positius en totes les curses internacionals que ha participat. Rodrigues lluitarà per donar el seu màxim en una distància a la qual està acostumat a competir.