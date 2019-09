Vinyes, preparat per fer un bon paper a Montmeló

El circuit de Barcelona-Catalunya acull a partir d’avui la cinquena cita del calendari de la GT Cup Open Europe 2019. Joan Vinyes i Jaume Font, al volant del Porsche GT3 - Baporo Motorsport, competiran dins de la categoria Amateur (AM), en una pista molt coneguda i en la qual les opcions d’estar entre els més ràpids augmenten considerablement.

Després del podi absolut aconseguit a Oviedo, en el Ral·li Princesa d’Astúries, el pilot andorrà haurà de canviar el xip per a situar-se al volant d’un vehicle molt diferent del Suzuki Swiftt R+. «Estem molt il·lusionats per aconseguir un bon resultat en un circuit que coneixem molt bé i del qual tenim múltiples referències encara que siguin al volant d’altres mecàniques. Canviar el xip no serà un problema, fa anys que ho fem encara que sí que és cert, que l’experiència amb el Porsche és molt recent», comentava Vinyes i destacava que l’opció «de completar dues sèries d’entrenaments privats» abans de la competició.