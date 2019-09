Derrota del MoraBanc en el darrer amistós (90-93)

El pavelló 1 d’octubre de Balaguer va acollir ahir el partit entre el MoraBanc Andorra i el Casademont Saragossa, matx que els tricolor van perdre per 90 a 93. Aquest va ser el darrer test de pretemporada abans de començar la fase regular de la Lliga Endesa. El duel va començar amb el Saragossa més ficat en el partit amb dos triples però els andorrans no es van deixar anar i van seguir treballant per posar-se per davant a l’electrònic, però finalment el primer quart va acabar amb un 18 a 20. En el segon període el partit va seguir el mateix tarannà de manera que a la mitja part, el resultat era de 39 a 41. A la represa, els dos equips van començar a cop de triple, molt igualats de forces però el MoraBanc va aconseguir acabar el tercer temps amb un 64 a 57 al marcador. Tot i això, va baixar el ritme al darrer quart i el resultat final va ser de 90 a 93.