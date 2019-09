Pisco crida a la mobilització del vot del resident portuguès

A falta de poc més de dues setmanes per a les eleccions parlamentàries a Portugal, el diputat socialista del país lusità, Paulo Pisco, va fer ahir una crida a la mobilització del vot del resident portuguès en la seva visita al Principat.

«És un moment molt important no només per a Portugal sinó també per a la comunitat portuguesa que viu aquí perquè Andorra és una prioritat de la política exterior portuguesa», va declarar Pisco, qui va estimar que prop de 7.000 electors podran exercir el seu dret a vot. «A les darreres eleccions van votar al voltant de 1.000 electors. En aquests comicis creiem que es podrien triplicar els vots d’acord a la participació que va haver-hi a les darreres eleccions europees».

La compareixença de Piso va tenir lloc a la seu del PS, on va coincidir amb el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, al assenyalar que la governança de les forces d’esquerres a Portugal ha afavorit els lligams amb Andorra. «Sempre que el Partit Socialista portugués ha estat al Govern hi ha progressos en les relacions bilaterals amb Andorra», va sostenir Piso. En aquest sentit, López va exposar «avenços significatius» com el del conveni sobre l’educació a l’any 2000, l’acord de lliure circulació de treballadors l’any 2007 o la negociació del conveni per evitar la doble imposició l’any 2018.

Programa ‘Regressar’

A més, Pisco va fer referència als «beneficis fiscals de ‘Regressar’, el programa que té com a objectiu la repatriació dels emigrants, i va comentar que en tant sols mes i mig de funcionament ja s’hi han adherit més de 100 ciutadans. «Volem captivar a la gent per tornar a Portugal. És un deure moral, però també hi ha una necessitat laboral molt gran», va declarar Piso.