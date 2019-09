Cultura urbana a Escaldes amb l’StrE-Et Art Festival

Avui arrenca al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany la primera edició de l’StrE-Et Art Festival. Aquesta nova cita d’art mural urbà preten «obrir el carrer a l’art i al jovent», van assenyalar de manera conjunta el conseller de Cultura, Salomó Benchluch, i la consellera de Joventut, Laura Lavado. Fins diumenge la zona del Prat del Roure acollirà la pintada dels dos murs situats en el camp de futbol i a l’escola bressol; pintura lliure entre tots els assistents del mural Vincles; exhibició de dansa; taller de descobriment d’skateboard; concerts de hip-hop; pintada del mur intergeneracional; màster class comercial dance; competició del millor truc d’skate, batalla de galls i un concert d’artistes locals. Al festival hi seran presents dos referents de la pintura urbana com són Nano4814 de Madrid, que serà l’artista que pintarà en el mur situat a l’escola bressol, i Mome, procedent de París, que ho farà en el mur situat en el camp de futbol del Prat del Roure. Benchluch confia que «el jovent s’impliqui en aquest projecte participant en les activitats».

