El judici pel ‘cas BPA’ es torna a ajornar fins al 21 d’octubre

El judici de la causa del cas BPA no es reprendrà el 14 d’octubre, tal com estava previst, sinó que s’ha posposat, novament, pel 21 del mes que ve, segons s’ha comunicat a les parts i va informar ahir RTVA. La raó és la demanda de l’advocat dels accionistes minoritaris d’endarrerir la data per la impossibilitat d’assistir-hi.

Cal recordar que justament aquest dilluns s’havia de reprendre la vista amb les qüestions prèvies, però es va suspendre 45 minuts més tard després que l’advocat defensor, Salvador Capdevila, demanés conèixer els hereus de Melània Zamora, part a la causa com actor civil. Es dona la circumstància que la difunta és la mare del cap de Govern, Xavier Espot, malgrat que el seu paper polític no té cap incidència en el judici ni en aquest tema concret. La qüestió és que fins que no s’obri el testament de la difunta i es conegui qui són els hereus no se sabrà si els designats volen continuar exercint l’acció civil o no.

D’altra banda, l’advocat Josep Antoni Silvestre va recusar al Consell Superior de la Justícia (CSJ) contra el fiscal general, Alfons Alberca, pel seu parentesc amb la secretària general del Govern, Ester Fenoll. En declaracions als mitjans de comunicació, Espot, qui també és exbatlle, va considerar que la recusació no tenia «gaire fonament» jurídic, tot i que la decisió final d’acceptar o no aquesta recusació està en mans dels magistrats i, «com no pot ser d’altra manera», el Govern l’acceptarà. A més, va recordar que l’Executiu és part de la vista oral i, per tant, defensarà fins al final la seva posició.

Silvestre va decidir recusar el fiscal general en considerar que l’exercici del seu càrrec en aquest judici és incompatible amb els vincles de parentesc Fenoll, ja que són cunyats. Tot i que Alberca és el fiscal general de la causa general de BPA des del primer dia que va iniciar-se el judici i aleshores ja existia aquesta relació de parentesc, la diferència rau, segons Silvestre, en què Fenoll era secretària d’Estat d’Afers Socials en l’anterior legislatura, un càrrec que la mantenia al marge de totes les decisions del Govern, a diferència, segons l’advocat, del que succeïria actualment.