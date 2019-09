El Govern aposta per crear un fons d’inversió per promoure els lloguers

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Victor Filloy, va admetre ahir que el Govern està valorant la possibilitat de crear un fons d’inversió amb la participació de la CASS per tal de pal·liar la problemàtica del mercat de l’habitatge. D’aquesta manera el ministre va deixar entreveure que l’Executiu no donarà suport a la proposició de llei del PS, que pretén que el Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) inverteixi en la compra i rehabilitació d’immobles.

«Nosaltres ho encaràvem més cap a un fons d’inversió on la CASS pugui participar i no tant en una sèrie de modificacions del fons de reserva per invertir» va declarar Filloy, en consonància amb el que apareixia al programa electoral de DA i en contradicció amb el que propugnava com a gerent de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda) en la passada precampanya electoral.

«Compartim la filosofia però no compartim el camí. El fons de reserva de jubilació podria ser un òrgan que podria aportar una solució al mercat. Ara bé, tècnicament se’ns fa difícil veure com podem treballar aquesta proposta», va manifestar Filloy, qui va considerar que les diferències entre demòcrates i socialdemòcrates no serien corregibles a través de les esmenes. «Si tu tens una llei en la qual has d’esmenar de dalt a baix probablement la solució és començar de zero i buscar una altre alternativa perquè sigui efectiva la proposta», va argumentar el ministre durant la celebració del Dia de Meritxell al Cedre.

Mesures per a la Taula de l’Habitatge

Més enllà d’aquest fons d’inversió per a la construcció d’habitatge de lloguer, Filloy va afirmar que la setmana que ve, coincidint amb una nova reunió de la Taula de l’Habitatge, estarà en disposició de concretar el paquet de mesures amb el qual treballa el seu departament, algunes de les quals «es posaran en marxa abans de final d’any». «Plantejarem el nostre fil conductor i si la Taula ho vol que ho pugui validar i que pugui aportar les seves idees», va comentar el titular d’Habitatge.

«Dins de la problemàtica de l’habitatge no hi ha només una solució màgica, sinó que són una sèrie de petites accions que vindran, com a mínim, a resoldre part de la problemàtica i que alleugeriran la situació a mig i llarg termini», va afirmar el ministre sobre algunes mesures que vindrien a afegir-se a la pròrroga de la congelació dels lloguers. Precisament sobre aquesta darrera qüestió, el ministre va detallar que des de la seva cartera tenen la intenció de fer «alguna proposta de modificació». «Hem vist que era una limitació molt lineal que no donava resposta a algunes casuístiques molt concretes del mercat d’habitatge» va subratllar Filloy, qui va insistir en la necessitat d’obtenir «dades reals del mercat de lloguer».