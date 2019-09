La futura llei del SAAS vol resoldre el «problema crònic» de les baixes

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va admetre el «problema crònic» per cobrir les baixes d’auxiliars i va assegurar que la futura llei del SAAS «donarà més autonomia» a l’equip directiu de la parapública «perquè no hagi de passar per tràmits tant farragosos per prendre una decisió com pot ser equilibrar la plantilla orgànica».

La intenció de Benazet és entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei a l’octubre i va posar èmfasi que, de prosperar, «serà la primera vegada que canviem la llei del SAAS des de l’any 1986». En referència al centre sociosanitari del Cedre, el ministre va assegurar que «no s’acomiada ningú», sinó que «s’anirà fent una transformació» enfocada al model d’atenció centrada a la persona (ACP).

«Tot procés de transformació genera crisis», va afirmar Benazet, qui va esgrimir que l’auditoria realitzada per la Fundació Matia al Cedre va calibrar que «les ratios no estan ben adequades». «Un centre com el nostre necessita més recursos d’auxiliars formats en ACP i potser no calen tants recursos d’infermeria», va cloure el ministre.

Filloy veu «prematur» un centre per l’alzheimer

En relació a la demanda de l ’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (AAMA) sobre la creació d’un centre de dia per atendre aquelles persones autònomes que pateixen la malaltia, el ministre d’Afers Socials, Victor Filloy, va considerar que l’obertura d’un espai per tractar pacients amb aquesta patologia és «prematur».

Tot i no descartar que aquest centre de dia pugui esdevenir una realitat en un futur, el ministre va assegurar que ara s’està treballant en la formació de la plantilla a partir del model d’atenció centrada a la persona. «El que estem fent és capacitar i habilitar el personal del Cedre perquè puguin atendre d’una manera més personalitzada aquests pacients», va cloure Filloy.